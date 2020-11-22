«Даже уехать не можем»: стихия ударила по Приморью

Приморском крае устраняют последствия ледяного дождя, обрушившегося на регион 19 ноября — однако помощь пока дошла не до всех. Как рассказал "Газете.Ru" житель острова Попова, расположенного в 20 км к югу от Владивостока , электричества там по-прежнему нет. "Мы даже уехать никуда не можем", — пожаловался он. В самом Владивостоке электроснабжение восстановлено для 25 тыс. человек — 60 тыс. остаются без света.

Энергетики восстановили электроснабжение для 25 тыс. жителей Владивостока, однако еще около 60 тыс. остаются без света. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк поручил развернуть для жителей города полевые кухни. В частности, семь из них будут расположены на территории Первомайского района.

Горожане, у которых до сих пор нет электричества и тепла, могут получить горячее питание и набрать питьевую воду. Кроме того, будет организована выдача газовых баллонов. В Первомайском районе, который пострадал от стихии больше всего, круглосуточно работает пункт временного размещения — в нем горожанам могут оказать в том числе и психологическую помощь.

Как рассказала «Газете.Ru» жительница Владивостока Лариса Стеркова, в городе стало спокойнее — люди помогают друг другу справиться с последствиями стихии.

«Ну, а что делать? Помогаем. Делимся продуктами, теплыми вещами, едой, водой и газовыми плитками. Много добровольцев, которые привозят продовольствие и развозят по больницам, если кому плохо. Во многих районах города вернулась вода, с электричеством похуже ситуация, но обещают решить», — пояснила она.

Между тем житель острова Попова, который располагается чуть дальше острова Русский, Михаил Старостин пожаловался на то, что у них в поселке полностью отсутствуют и вода, и свет — сообщения на материк также нет.

«На острове Попова четверо суток нет электричества. Хотя у нас своя электростанция. Поселок маленький, всего 4-5 улиц. Почему до сих пор не решен вопрос по восстановлению оборванных сетей, их не так много? У многих дома отапливаются только электричеством, которого нет. Мы даже уехать не можем никуда», — возмутился он в разговоре с «Газетой.Ru».

По его мнению, в сложившейся ситуации виноваты власти региона, которые вовремя не провели замену электрооборудования — Старостин считает, что ржавые опоры ЛЭП не выдержали удара стихии.

«Я не знаю, почему так происходит. Замена этого оборудования входит в бюджет и план по капитальному ремонту. Если у нас в глуши не поменяли, то еще можно списать на то, что руки не дошли. Но по всему региону так — из-за этого люди страдают, а у нас не лето на дворе», — заключил Старостин.

Ледяной дождь обрушился на Приморский край 19 ноября. Из-за этого оказались повреждены линии электропередачи, перебои произошли с водо— и теплоснабжением, интернетом. Пострадала транспортная инфраструктура. Мост, соединяющий город с островом Русским, закрыли для транспорта из-за падающих с вант кусков льда — сейчас с материка сюда ходит паром, вмещающий 20 автомобилей. Как сообщает «Восток Медиа», с момента запуска на него выстроилась очередь из машин.

Губернатор ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации.

«Ситуация сложная, люди уже несколько дней находятся без света и воды. Но мы будем шаг за шагом сдвигать данную ситуацию. Стянули 120 генераторов со всего края, электрики работают в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию на Чуркине», — заявил глава региона Олег Кожемяко.

Сейчас циклон ушел из Приморья. Всю следующую неделю осадков не ожидается, жителей ждет солнечная погода. В среду метеорологи прогнозируют температуру до +2°C — в остальные дни до -8°C.

Предполагается, что восстановительные работы завершатся к четвергу. Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 1 013 человек и 446 единиц техники. Общий ущерб от стихии уже оценивают в 80 млн руб., однако эти цифры продолжают расти, отмечают в правительстве Приморского края.

Как указывает региональный минздрав, больницы и роддома края работают за счет генераторов, однако этого мало. Во Владивостоке некоторым медучреждениям пришлось приостановить амбулаторный прием пациентов. С перебоями ездят и машины скорой помощи, которым сложно передвигаться по заледеневшим дорогам.