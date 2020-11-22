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Родители «забили стрелку» со стрельбой из-за школьного чата 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Массовую драку со стрельбой в Петербурге устроили «люди с высшим образованием», поссорившиеся в школьном чате для родителей и решившие забить «стрелку».
Стали известны подробности инцидента на проспекте Мориса Тореза, где накануне вечером во дворе дома № 19 произошло побоище. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Оказалось, что это была «стрелка» родителей учеников. Они общались в школьном чате, где разразилась перепалка. Мужчины решили выяснить отношения в офлайне. В итоге на улице началась драка с применением травматического оружия. Однако стреляли оппоненты в воздух, а не на поражение. В полиции говорят, что в стычке участвовали люди с высшим образованием, один из них — врач. В отделе задержанные заявили, что у них нет претензий друг к другу. На мужчин составили протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.
Ранее СМИ сообщали, что в конфликте участвовали уроженцы Абхазии, поэтому некоторые пользователи сети решили, что речь может идти о межнациональном конфликте.
В России школьные чаты становятся все опаснее для родителей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что избитый из-за ссоры в школьном чате волгоградец скончался в реанимации.
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Происшествия , Видео
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