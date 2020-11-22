Массовую драку со стрельбой в Петербурге устроили «люди с высшим образованием», поссорившиеся в школьном чате для родителей и решившие забить «стрелку».

Стали известны подробности инцидента на проспекте Мориса Тореза, где накануне вечером во дворе дома № 19 произошло побоище. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Оказалось, что это была «стрелка» родителей учеников. Они общались в школьном чате, где разразилась перепалка. Мужчины решили выяснить отношения в офлайне. В итоге на улице началась драка с применением травматического оружия. Однако стреляли оппоненты в воздух, а не на поражение. В полиции говорят, что в стычке участвовали люди с высшим образованием, один из них — врач. В отделе задержанные заявили, что у них нет претензий друг к другу. На мужчин составили протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

Ранее СМИ сообщали, что в конфликте участвовали уроженцы Абхазии, поэтому некоторые пользователи сети решили, что речь может идти о межнациональном конфликте.

В России школьные чаты становятся все опаснее для родителей.