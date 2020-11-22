Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Исправительная колония загорелась в России 

Майк Габриелян 23 минуты назад
В Барнауле загорелась мужская исправительная колония строгого режима №3, расположенная в микрорайоне Куета. Пожар начался в банно-прачечном корпусе. Об инциденте сообщают в группе «Инцидент Барнаул»
Очевидцы выложили видео и фото ЧП. На снимках видны бушующее пламя и столб густого черного дыма над колонией
Пока неясно, были ли сотрудники и заключенные в банном комплексе, когда начался пожар. Свидетели утверждают, что один из сотрудников ФСИН был заблокирован на вышке, его спасли.
В комментариях пользователи предполагают, что если пожарным не удастся справиться с огнем, заключенных придется перевозить в другую колонию.
Тело в мусоросборнике: загадочная смерть в колонии
На месте нынешней колонии ИК-3 ранее располагалась база отдыха и подсобное хозяйство Барнаульского монастыря. После ликвидации монастыря коммунистами здесь было создано исправительно-трудовое учреждение.
Сейчас ИК-3 одна из крупнейших в крае. Здесь работает центр трудовой адаптации, включающий в себя несколько участков. Заключенные занимаются обработкой дерева, металла, делают мебель, шьют одежду и обувь, ремонтируют автомобили.
Колония рассчитана на 1953 человека.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пожар в общежитии произошел в колонии под Петербургом.
Комментарии 15
Происшествия , Видео , КПРФ , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
00:13
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
00:20
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
Происшествия
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
00:31
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
Новости Москвы Происшествия
Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке попали на видео
00:13
Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке попали на видео
Происшествия
Колонна военной техники в Уручье попала на видео
00:36
Колонна военной техники в Уручье попала на видео
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео
00:33
Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Тракторный протест в Дании попал на видео
00:23
Тракторный протест в Дании попал на видео
В мире
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
01:21
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
Происшествия
Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео
01:02
Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео
В мире Политика
Пьяный начальник уголовного розыска подрался с полицейскими и попал на видео
00:42
Пьяный начальник уголовного розыска подрался с полицейскими и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение