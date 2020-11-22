Исправительная колония загорелась в России 

В Барнауле загорелась мужская исправительная колония строгого режима №3, расположенная в микрорайоне Куета. Пожар начался в банно-прачечном корпусе. Об инциденте сообщают в группе «Инцидент Барнаул»

Очевидцы выложили видео и фото ЧП. На снимках видны бушующее пламя и столб густого черного дыма над колонией

Пока неясно, были ли сотрудники и заключенные в банном комплексе, когда начался пожар. Свидетели утверждают, что один из сотрудников ФСИН был заблокирован на вышке, его спасли.

В комментариях пользователи предполагают, что если пожарным не удастся справиться с огнем, заключенных придется перевозить в другую колонию.

На месте нынешней колонии ИК-3 ранее располагалась база отдыха и подсобное хозяйство Барнаульского монастыря. После ликвидации монастыря коммунистами здесь было создано исправительно-трудовое учреждение.

Сейчас ИК-3 одна из крупнейших в крае. Здесь работает центр трудовой адаптации, включающий в себя несколько участков. Заключенные занимаются обработкой дерева, металла, делают мебель, шьют одежду и обувь, ремонтируют автомобили.

Колония рассчитана на 1953 человека.