«Наткнулся на нож»: журналистка порезала собутыльника

Петербурге шеф-редактор глянцевого журнала Generation Карина Азоян порезала ножом своего молодого человека. Журналистка заявила, что стала жертвой агрессии и решила попугать избранника, но он "наткнулся" на нож.

Инцидент произошел в квартире на улице Антонова-Овсеенко. Женщина ударила ножом своего знакомого во время распития спиртных напитков. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего госпитализировали с проникающими колото-резаными ранами живота и рук.

Позднее девушка заявила, что стала жертвой агрессии.

«С молодым человеком моим у меня был конфликт, он — любитель проявлять агрессию, несколько ситуаций таких было. Я пыталась предотвратить эту агрессию и немножечко его напугать, чтобы он меня не трогал, не поднимал руку и ничего не сделал. Решила защититься, больше напугать его ножом, он наткнулся на него, и я вызвала полицию».

По ее словам, мужчина не стал подавать заявление в полицию и подтвердил показания своей возлюбленной.

Карина отметила, что полиция намерена возбудить уголовное дело. Её избранник сейчас в больнице, он уже прооперирован. Жизненно важные органы не задеты. В понедельник мужчину должны отпустить домой. Отмечается, что в отношении Азоян полиция составила протокол за «употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».