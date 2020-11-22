В Петербурге устроили массовую драку со стрельбой 

Петербурге задержали шестерых участников массовой драки на севере города. Среди них — гражданин Абхазии и три его земляка-петербуржца. Об этом сообщает издание Konkretno.ru.

Накануне в 20:47 в полицию поступило сообщение от женщины, что во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Мориса Тореза началась массовая драка. В ней участвовали не менее 10 человек, раздавались выстрелы.

Прибывшие полицейские задержали 28-летнего гражданина Абхазии и трех его земляков-петербуржцев 27, 28 и 29 лет. Еще двое задержанных — русские.

Полиция изучает записи видеонаблюдения. На месте драки нашли металлическую гильзу, 4 резиновые гильзы, пистолет одного из участников драки и два магазина с патронами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.