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В Петербурге устроили массовую драку со стрельбой 

Майк Габриелян 1 час назад
В Петербурге устроили массовую драку со стрельбой
Фото: depositphotos.com
В Петербурге задержали шестерых участников массовой драки на севере города. Среди них — гражданин Абхазии и три его земляка-петербуржца. Об этом сообщает издание Konkretno.ru.
Накануне в 20:47 в полицию поступило сообщение от женщины, что во дворе между домами 19 и 21 по проспекту Мориса Тореза началась массовая драка. В ней участвовали не менее 10 человек, раздавались выстрелы.
Прибывшие полицейские задержали 28-летнего гражданина Абхазии и трех его земляков-петербуржцев 27, 28 и 29 лет. Еще двое задержанных — русские.
Полиция изучает записи видеонаблюдения. На месте драки нашли металлическую гильзу, 4 резиновые гильзы, пистолет одного из участников драки и два магазина с патронами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.
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