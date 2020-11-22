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Раскрыто имя проломившего голову инспектору ДПС водителя раритетной BMW 

Lenta.ru 46 минут назад
Раскрыто имя проломившего голову инспектору ДПС
Фото: РИА Новости
Водителем BMW, напавшим в Волгограде на инспекторов ДПС и проломившим голову одного из них, оказался 35-летний Левон Оганесян. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на собственный источник.
Журналисты выяснили, что Оганесян купил автомобиль в 2004 году и с тех пор не регистрировал машину на себя. Следователи обнаружили договор купли-продажи от 19.11.2020, по которому Оганесян продал BMW сам себе.
Инцидент произошел 21 ноября. Наряд ДПС попытался остановить раритетную иномарку в Дзержинском районе, однако водитель попытался скрыться. В ходе погони полицейским удалось блокировать автомобиль нарушителя, тот вышел из машины и несколько раз ударил инспектора ДПС железным прутом по голове. Напарник полицейского сделал сначала предупредительный выстрел, затем выстрелил по ногам водителя.
Полицейский был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, его прооперировали. Состояние Оганесяна оценивается как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Сейчас он находится под охраной в больнице, Следственное управление СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , СКР , ГИБДД , Волгоград , Волгоградская Область , Дзержинский , Московская область
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