Раскрыто имя проломившего голову инспектору ДПС

Водителем BMW, напавшим в Волгограде на инспекторов ДПС и проломившим голову одного из них, оказался 35-летний Левон Оганесян. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на собственный источник.

Журналисты выяснили, что Оганесян купил автомобиль в 2004 году и с тех пор не регистрировал машину на себя. Следователи обнаружили договор купли-продажи от 19.11.2020, по которому Оганесян продал BMW сам себе.

Инцидент произошел 21 ноября. Наряд ДПС попытался остановить раритетную иномарку в Дзержинском районе, однако водитель попытался скрыться. В ходе погони полицейским удалось блокировать автомобиль нарушителя, тот вышел из машины и несколько раз ударил инспектора ДПС железным прутом по голове. Напарник полицейского сделал сначала предупредительный выстрел, затем выстрелил по ногам водителя.