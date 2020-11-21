Россиянку отправили в колонию после изнасилования 

Жительница Рязанской области до смерти искромсала насильника ножом и получила 7 лет колонии. О приговоре сообщает сайт Кораблинского районного суда Рязанской области.

В сообщении говорится, что гражданка А. пьянствовала со знакомым. Началась ссора, женщина схватила нож и нанесла собутыльнику около 12 ударов ножом в шею, спину и грудь. От ранений потерпевший умер на месте. На процессе женщина заявила, что стала жертвой насилия.

«В судебном заседании подсудимая свою вину в инкриминируемом деянии признала, сообщив, что совершила убийство из-за совершенных в отношении нее насильственных действий со стороны потерпевшего и обещаниями совершить их снова», — сказано в приговоре.

Суд признал гражданку А. виновной в совершении преступления, но смягчил ей наказание: женщину на 7 лет отправили в исправительную колонию общего режима