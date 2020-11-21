В Москве прогремел взрыв

«Сначала бабахнуло! С балкона летели стекла, затем еще какие-то вещи. Наверное, это были обгоревшие рамы. Валил дым, который затянул всю половину дома с этого этажа и до крыши. В сумерках хорошо было видно, как на балконе бушует красное пламя», — рассказали очевидцы.