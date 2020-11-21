В Москве прогремел взрыв

В Москве пожарные спасли двух детей, после того как взорвалась и загорелась квартира в многоэтажке. Инцидент произошёл в доме №57 на улице Шоссейная, недалеко от станции МЦД «Депо».
Вечером местные жители услышали громкий хлопок и звук осыпающегося стекла. В квартире на 6 этаже начался пожар, сообщает «КП».
«Сначала бабахнуло! С балкона летели стекла, затем еще какие-то вещи. Наверное, это были обгоревшие рамы. Валил дым, который затянул всю половину дома с этого этажа и до крыши. В сумерках хорошо было видно, как на балконе бушует красное пламя», — рассказали очевидцы.
В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 16.03. Пожарным пришлось спасать взрослых и детей.
«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на 6 этаже 12-ти этажного жилого дома. Благодаря слаженным действиям пожарных с вышележащих этажей было спасено 5 человек, из них 2 ребёнка», — рассказали в столичном управлении МЧС.
Спасатели добавили, что горели личные вещей и мебель в одной из квартир на площади 10 кв м. С чем был связан хлопок, пока неизвестно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что два человека пострадали при хлопке газа в строящемся доме в Татарстане.