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На Урале мужчина напал на бригаду скорой помощи 

РИА Новости 35 минут назад
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
Фото: РИА Новости
Муж пациентки в Екатеринбурге напал на двух сотрудниц скорой помощи, одна из них получила травмы, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

"В ночь на 21 ноября 2020 года в Екатеринбурге, в одной из квартир по улице Сурикова, гражданин напал на бригаду скорой медицинской помощи. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, муж пациентки, заразившейся коронавирусом, напал на двух женщин-медиков, которые прибыли для оказания ей помощи. Одна из пострадавших получила травмы.
Сотрудники СК намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей сотруднице скорой помощи, будет проведено соответствующее экспертное исследование, уточняет СУСК.
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