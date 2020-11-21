Взрыв в столице Казахстана: один человек погиб 

В столице Казахстана взорвался газ в кафе, где находились 15 газовых баллонов. Пока известно об одном погибшем. Пострадали десятки человек, в здании обрушилась кровля, повреждено 3 автомобиля.

Инцидент произошел в Нур-Султане сегодня, около 12.25. Газовый баллон взорвался в коттедже, переоборудованном под кафе, в микрорайоне Шубары. Всего внутри помещения были 15 баллонов.

«В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасателями вынесено 15 газовых баллонов и спасен один человек. По предварительным данным один человек погиб на месте происшествия. Пожар ликвидирован в 12.58 часов на площади 20 кв.м Врачами скорой медицинской помощи осматриваются 30 человек. Повреждено 3 автомобиля», — сообщает МЧС республики.

Разбор завалов продолжается до сих пор. На месте ЧП работают сотни человек — спасатели, медики, психологи.