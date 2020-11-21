«Голова была отдельно»: россиянин зарезал ребенка 

Накануне отчим оставил пасынка с приятелем в квартире на улице Рабочих Маевок и отлучился по делам. Вернувшись, он обнаружил ребенка обезглавленным.

«На теле мальчика были множественные ножевые ранения, голова находилась отдельно — лежала на столе», — сообщил источник.

По предварительным данным, убийца был под наркотиками.

СКР заявили, что 47-летний подозреваемый уже задержан.

«20 ноября 2020 года, в дневное время, 37-летний мужчина, проживающий в частном домовладении по улице Рабочих Маевок города Энгельса, оставил своего 47-летнего приятеля присмотреть за 6-летним пасынком, а сам отлучился по делам. Вернувшись домой, около 17 часов, мужчина обнаружил ребенка лежащим в помещении кухни на полу без признаков жизни с ножевыми ранениями в области шеи и тела», — говорится в сообщении саратовских следователей.

Мать погибшего ребенка в момент преступления была в роддоме, она родила седьмого ребенка. Женщина частично лишена родительских прав. Однако детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила изданию «Подъём» , что соседи ничего плохого об этой семье сказать не могут.

«Пока я собираю информацию по разным источникам. У мамы семеро детей, в отношении некоторых она лишена родительских прав, последнего она родила вчера. Проживал с ней один ребёнок, которого убили. Мамы дома не было, она была в роддоме».

По словам омбудсмена, пятеро детей живут в разных районах области: «кто-то у бабушки, кто-то у отца».