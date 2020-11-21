«Голова была отдельно»: россиянин зарезал ребенка 

В городе Энгельс
(Саратовская область
) 47-летний мужчина отрезал голову шестилетнему сыну своего знакомого. Подробности случившегося приводит
портал «Регион 64» со ссылкой на источник.
Накануне отчим оставил пасынка с приятелем в квартире на улице Рабочих Маевок и отлучился по делам. Вернувшись, он обнаружил ребенка обезглавленным.
«На теле мальчика были множественные ножевые ранения, голова находилась отдельно — лежала на столе», — сообщил источник.
По предварительным данным, убийца был под наркотиками.
В СКР
заявили, что 47-летний подозреваемый уже задержан.
«20 ноября 2020 года, в дневное время, 37-летний мужчина, проживающий в частном домовладении по улице Рабочих Маевок города Энгельса, оставил своего 47-летнего приятеля присмотреть за 6-летним пасынком, а сам отлучился по делам. Вернувшись домой, около 17 часов, мужчина обнаружил ребенка лежащим в помещении кухни на полу без признаков жизни с ножевыми ранениями в области шеи и тела», — говорится в сообщении саратовских следователей.
Мать погибшего ребенка в момент преступления была в роддоме, она родила седьмого ребенка. Женщина частично лишена родительских прав. Однако детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя
сообщила изданию «Подъём»
, что соседи ничего плохого об этой семье сказать не могут.
«Пока я собираю информацию по разным источникам. У мамы семеро детей, в отношении некоторых она лишена родительских прав, последнего она родила вчера. Проживал с ней один ребёнок, которого убили. Мамы дома не было, она была в роддоме».
По словам омбудсмена, пятеро детей живут в разных районах области: «кто-то у бабушки, кто-то у отца».
Ранее «Рамблер» сообщал
о похожем преступлении в Москве. Няня, уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова
убила маленькую девочку, отрезала ей голову и подожгла квартиру.
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