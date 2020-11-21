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Подозреваемого в убийстве школьницы нашли мертвым в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Подозреваемого в убийстве школьницы нашли мертвым в Москве
Фото: ТАСС
Подросток, подозреваемый в убийстве знакомой, найден мертвым, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве.
Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено 20 ноября, говорится в сообщении на сайте управления.
Установлено, что вместе с погибшей в доме находился ее несовершеннолетний знакомый, который, как полагает следствие, может быть причастен к убийству.
Тело молодого человека было найдено позднее.
Следователями изучены видеозаписи с камер наблюдения, а также определен круг общения девушки. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, в начале ноября в Санкт-Петербурге подросток пытался убить членов своей семьи. До этого, в сентябре, в Рыбинске нашли тела двух девочек с признаками насильственной смерти.
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