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В Якутии снимут с продажи антисептик после гибели семи человек 

RT на русском и ещё 5 3 часа назад
Антисептик стал причиной смерти семи человек
Фото: © 14.rospotrebnadzor.ru
Управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе скончались семь человек.

«Юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя», — цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что постановление было подписано главным государственным санитарным врачом Якутии Маргаритой Игнатьевой.
Ранее число скончавшихся в результате отравления антисептиком в Якутии возросло до семи.
Как было установлено, 18 ноября в магазине граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.
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Происшествия , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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