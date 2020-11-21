Тело шестимесячного младенца нашли в доме на Сахалине

В одном из домов по улице Ленина в городе Долинске Сахалинской области обнаружили тело шестимесячного мальчика, передает пресс-служба СУ СК России по региону. Отмечается, что ребенок был найден без признаков насильственной смерти и телесных повреждений.
"В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти ребенка не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование", — указано в сообщении.
Следователи осуществляют проверку, выясняют обстоятельства и устанавливают причину смерти младенца.