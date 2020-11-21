Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Тело шестимесячного младенца обнаружили в доме на Сахалине 

Газета.Ru 3 часа назад
Тело шестимесячного младенца нашли в доме на Сахалине
Фото: РИА Новости
В одном из домов по улице Ленина в городе Долинске Сахалинской области обнаружили тело шестимесячного мальчика, передает пресс-служба СУ СК России по региону. Отмечается, что ребенок был найден без признаков насильственной смерти и телесных повреждений.

"В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти ребенка не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование", — указано в сообщении.

Следователи осуществляют проверку, выясняют обстоятельства и устанавливают причину смерти младенца.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Газета.Ru: последние новости
Под Саратовом мужчина убил ребенка своего друга Под Саратовом мужчина убил ребенка своего друга В Приморье бетонная плита едва не убила человека, упав с дома на машину В Приморье бетонная плита едва не убила человека, упав с дома на машину Умер 28-летний сын экс-супруга Уитни Хьюстон Умер 28-летний сын экс-супруга Уитни Хьюстон
Происшествия , СКР , Долинск , Сахалинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение