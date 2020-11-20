Восемь человек погибли из-за оползня в Гондурасе

Под завалами в департаментах Лемпира, Окотепеке и Интибука обнаружили четырнадцать жертв: восемь членов двух погибших семей, пятеро пострадавших и еще одного погибшего. Метеорологи назвали причину произошедшей катастрофы. Выяснилось, что это произошло из-за недавно бушевавшего в Карибском море урагана, достигшего в этом году своего пика. В общей сложности природное явление затронуло 357 тысяч человек.
Около 60 тысяч граждан до сих пор находятся в убежищах.Сотрудники экстренных служб проводят работы по нейтрализации последствий оползня. По подсчетам компетентных служб, ущерб от катаклизма может оцениваться в 10 млрд долларов.