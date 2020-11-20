Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Найден предполагаемый убийца московской школьницы 

Вероника Полынина 17 минут назад
В доме зарезанной голой школьницы новое убийство
Фото: ТАСС
Следователи установили предполагаемого убийцу 14-летней московской школьницы.
По информации «Московского комсомольца», это 17-летний молодой человек, прошлой ночью его тело было найдено под окнами дома, где позже обнаружили зарезанную девочку-подростка.
«МК» пишет, что погибшего молодого человека и убитую девушку связывали отношения. Соседи слышали крики, а затем тело юноши нашли под окнами дома. У погибшего не было с собой документов, поэтому следователям не удалось сразу обнаружить связь между ним и найденной в квартире зарезанной школьницей.
В Москве нашли тело голой школьницы среди презервативов
Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу в квартире на Можайском шоссе в Москве было обнаружено тело 14-летней девочки с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мертвую девочку обнаружили соседи. Им позвонил ее отец и попросил проверить дочь, которая долгое время не подходила к телефону. Дверь в квартиру оказалась не заперта. Внутри соседи увидели тело школьницы, она была голой, рядом лежали таблетки и презервативы. Пол был весь в разводах — предположительно, кровь пытались отмыть. В раковине лежал нож.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Комментарии 4
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео