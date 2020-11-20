В доме зарезанной голой школьницы новое убийство

Следователи установили предполагаемого убийцу 14-летней московской школьницы.

По информации «Московского комсомольца» , это 17-летний молодой человек, прошлой ночью его тело было найдено под окнами дома, где позже обнаружили зарезанную девочку-подростка.

«МК» пишет, что погибшего молодого человека и убитую девушку связывали отношения. Соседи слышали крики, а затем тело юноши нашли под окнами дома. У погибшего не было с собой документов, поэтому следователям не удалось сразу обнаружить связь между ним и найденной в квартире зарезанной школьницей.

Как сообщал «Рамблер», ранее в пятницу в квартире на Можайском шоссе в Москве было обнаружено тело 14-летней девочки с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мертвую девочку обнаружили соседи. Им позвонил ее отец и попросил проверить дочь, которая долгое время не подходила к телефону. Дверь в квартиру оказалась не заперта. Внутри соседи увидели тело школьницы, она была голой, рядом лежали таблетки и презервативы. Пол был весь в разводах — предположительно, кровь пытались отмыть. В раковине лежал нож.