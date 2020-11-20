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В Петербурге кондуктор открыл стрельбу по пассажирам трамвая 

Вероника Полынина 18 минут назад
В Петербурге кондуктор открыл стрельбу по пассажирам
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге конфликт пассажира и кондуктора завершился стрельбой, сообщает телеграм-канал 112.
Инцидент произошел на Бухарестской улице. Нетрезвый пассажир отказался платить за поездку в трамвае и вел себя агрессивно в отношении женщины–кондуктора.
На следующей остановке в салон трамвая вошел другой кондуктор и попытался заступиться за коллегу. Пьяный «заяц» накинулся на кондуктора с кулаками, после чего кондуктор достал травматический пистолет и выстрелил в агрессивного безбилетника.
На ближайшей остановке «заяц» выбежал из вагона, а кондуктору потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него ушиб ребер и травму головы.
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Ранее на этой неделе, как писал «Рамблер», в Свердловской области водитель автобуса подрался с пассажиром, который отказался натягивать защитную маску на нос. По окончании драки пассажир вызвал полицию и написал заявление на водителя.
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