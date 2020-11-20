В Петербурге кондуктор открыл стрельбу по пассажирам

Санкт-Петербурге конфликт пассажира и кондуктора завершился стрельбой, сообщает телеграм-канал 112

Инцидент произошел на Бухарестской улице. Нетрезвый пассажир отказался платить за поездку в трамвае и вел себя агрессивно в отношении женщины–кондуктора.

На следующей остановке в салон трамвая вошел другой кондуктор и попытался заступиться за коллегу. Пьяный «заяц» накинулся на кондуктора с кулаками, после чего кондуктор достал травматический пистолет и выстрелил в агрессивного безбилетника.

На ближайшей остановке «заяц» выбежал из вагона, а кондуктору потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него ушиб ребер и травму головы.

Ранее на этой неделе, как писал «Рамблер», в Свердловской области водитель автобуса подрался с пассажиром, который отказался натягивать защитную маску на нос. По окончании драки пассажир вызвал полицию и написал заявление на водителя.