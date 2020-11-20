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В столичной квартире обнаружили тело голой школьницы среди презервативов 

Вероника Полынина 14 минут назад
В Москве нашли тело голой школьницы среди презервативов
Фото: РИА Новости
На западе Москвы обнаружено тело 14-летней девочки с множественными колото-резаными ранами. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Тело было найдено в квартире на Можайском шоссе в Западном административном округе столицы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По данным телеграм-канала Life Shot, мертвую девочку обнаружили соседи. Им позвонил ее отец и попросил проверить дочь, которая долгое время не подходила к телефону. Дверь в квартиру оказалась не заперта. Внутри соседи увидели тело школьницы, она была голой, рядом лежали таблетки и презервативы. Пол был весь в разводах — предположительно, кровь пытались отмыть. В раковине лежал нож.
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Издание «Подъем» сообщает, что девочка проживала с отцом и бабушкой. Мужчина уехал в командировку, бабушка находится в больнице.
Как писал «Рамблер», ранее в подмосковном Домодедове в канализационном колодце нашли тело 16-летней школьницы. Подозреваемым в убийстве оказался 20-летний знакомый девочки. Он рассказал, что изнасиловал ее, а затем задушил, чтобы скрыть следы изнасилования.
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