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Звезду фильма «Домовой» нашли мертвой в собственной квартире 

Lenta.ru 24 минуты назад
Звезду «Домового» нашли мертвой в луже крови
Фото: фильм «Неизвестный»
Российскую актрису Людмилу Князеву нашли мертвой в собственной квартире. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в пятницу, 20 ноября.
32-летняя внучка звезды фильма «Домовой» Мария обратилась в полицию и рассказала, что ее бабушка не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь квартиры. Сотрудники МЧС отправились в дом к артистке и обнаружили ее лежащей в луже крови.
По словам врачей, на теле 82-летней Князевой нет следов насильственной смерти. Точная причина случившегося будет установлена после проведения после медицинской экспертизы.
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Людмила Князева известна по таким фильмам и сериалам, как «Домовой», «Давай разведемся!», «Наша Russia», «Глухарь. Возвращение», «Отчий берег», «Гражданский брак», «Товарищ Сталин» и «Между нот, или Тантрическая симфония».
18 ноября стало известно о смерти белорусской актрисы театра и кино Любови Румянцевой. О причинах смерти звезды фильма «Альпийская баллада» не сообщалось. Ей было 77 лет.
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Комментарии 1
Происшествия , Людмила Князева , Любовь Румянцева , МЧС
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