Россиян убил антисептик

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«Ещё один человек скончался, его состояние резко ухудшилось», — заявили в СК.

По данным следствия, 18 ноября компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района.

На следующий день скончались три человека. 20 ноября стало известно о смерти двух мужчин.