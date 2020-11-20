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Захват заложников в Грузии: новые подробности 

Вероника Полынина 38 минут назад
Появились подробности захвата заложников в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси.
По разным данным, преступников было от одного до пяти человек. Все они вооружены гранатами. Sputnik Georgia сообщает об одном захватчике.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рустави 2», два человека уже на свободе. По данным МВД Грузии, всего заложников было девять.
Район происшествия оцеплен полицией, возле здания дежурит спецназ.
О мотивах и требованиях преступников пока ничего не известно.
ЧП в Грузии: десятки людей захвачены в заложники
Как пишет Sputnik Georgia, появилась версия, что захватчику не утвердили кредит в микрофинансовой организации или собирались конфисковать недвижимость из-за неуплаты кредита.
Как писал «Рамблер», 21 октября произошел захват заложников в грузинском Зугдиди. Бадри Эсебуа, вооруженный автоматом и гранатой, взял в заложники 43 человека в филиале «Банка Грузии», потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Получив выкуп, преступник скрылся, его местонахождение до сих пор неизвестно. МВД Грузии квалифицировало нападение на банк как террористический акт.
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Происшествия , Видео , МВД , РИА Новости , ИА Sputnik
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