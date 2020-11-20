Захват заложников в Грузии: новые подробности 

Появились подробности захвата заложников в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси

По разным данным, преступников было от одного до пяти человек. Все они вооружены гранатами. Sputnik Georgia сообщает об одном захватчике.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рустави 2», два человека уже на свободе. По данным МВД Грузии, всего заложников было девять.

Район происшествия оцеплен полицией, возле здания дежурит спецназ.

О мотивах и требованиях преступников пока ничего не известно.

Как пишет Sputnik Georgia , появилась версия, что захватчику не утвердили кредит в микрофинансовой организации или собирались конфисковать недвижимость из-за неуплаты кредита.