Против свидетелей по делу Ефремова возбудили дела

Ирина Волк. Уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова , сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России

Как рассказала собеседница агентства, в Пресненском районном суде столицы в ходе судебного разбирательства по обвинению Ефремова по ходатайству его адвоката допросили трех свидетелей. На стадии досудебного производства их не допрашивал следователь ГСУ ГУ МВД России по столице, и защита соответствующее ходатайство не заявляла.

«В августе этого года во время судебных заседаний указанные лица были предупреждены судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого двое подозреваемых сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством. Еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было», — пояснила Ирина Волк.

По ее словам, при вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным доказательствам и являются недостоверными. Опираясь на ряд неопровержимых доказательств, 8 сентября 2020 года суд вынес обвинительный приговор в отношении Ефремова. Следователи изучили материалы, поступившие из прокуратуры Москвы, и в ходе проверки установили достаточные данные, указывающие на ложь всех трех свидетелей.

«Сегодня в отношении них Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ», — заключила Ирина Волк.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.