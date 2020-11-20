Против свидетелей по делу Ефремова возбудили дела

Уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова
, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
Как рассказала собеседница агентства, в Пресненском районном суде столицы в ходе судебного разбирательства по обвинению Ефремова по ходатайству его адвоката допросили трех свидетелей. На стадии досудебного производства их не допрашивал следователь ГСУ ГУ МВД России
по столице, и защита соответствующее ходатайство не заявляла.
«В августе этого года во время судебных заседаний указанные лица были предупреждены судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого двое подозреваемых сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством. Еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было», — пояснила Ирина Волк.
По ее словам, при вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным доказательствам и являются недостоверными. Опираясь на ряд неопровержимых доказательств, 8 сентября 2020 года суд вынес обвинительный приговор в отношении Ефремова. Следователи изучили материалы, поступившие из прокуратуры Москвы, и в ходе проверки установили достаточные данные, указывающие на ложь всех трех свидетелей.
«Сегодня в отношении них Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ», — заключила Ирина Волк.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова
в ДТП и приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима
. Ефремов был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. руб. в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на 7,3 млн руб. Позднее Мосгорсуд
смягчил до семи лет шести месяцев года колонии срок наказания Ефремову.
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