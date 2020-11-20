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Уголовное дело возбудили по факту убийства несовершеннолетней на западе Москвы

Вечерняя Москва
18 минут назад
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней девушки на западе столицы. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.
Девушку зарезали в квартире в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным следствия, 20 ноября 2020 года в квартире жилого дома на Можайском шоссе было найдено тело несовершеннолетней с множественными колото-резаными ранениями. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.
Происшествия,Андрей Стрижов,Москва,
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