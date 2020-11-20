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В Германии арестовали нового людоеда-гомосексуала 

Lenta.ru 25 минут назад
В Германии арестовали нового людоеда-гомосексуала
Фото: Festim Beqiri / TV7News / dpa / AP
В Германии арестовали нового людоеда-гомосексуала: это второй подобный случай за практически 20 лет. Об этом сообщает BBC News.
Речь о 41-летнем учителе, которого называют Стефан Р. Его подозревают в убийстве 44-летнего Стефана Т. и каннибализме. По мнению полицейских, Стефан Р. мог руководствоваться «сексуальными мотивами». Последний пропал два месяца назад.
Отмечается, что кости мужчины обнаружили в берлинском парке 8 ноября. Полиция сообщила, что на одной из костей нет плоти. Это наводит следователей на предположение о том, что Стефан Т. стал жертвой каннибала. Подозреваемый в убийстве якобы посещал некие «интернет-чаты», которые могут указывать на то, что он виновен.
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В марте 2001 года 42-летний программист Армин Майвес у себя дома в Роттенбурге убил Бернда Юргена Брандеса, с которым познакомился по интернету. И Майвес, и его жертва были гомосексуалами. На протяжении следующих нескольких месяцев Майвес употреблял в пищу части тела Брандеса.
Предположения о том, что людоед психически нездоров, опровергли психиатры, заявившие о его полной вменяемости. Сам каннибал не отрицал своей вины и лишь настаивал, что все было сделано с полного согласия жертвы. Сначала его осудили в 2004 году на девять с половиной лет за непредумышленное убийство, но в 2006 году из-за новых подробностей Майвес был приговорен к пожизненному заключению.
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Происшествия , Германия
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