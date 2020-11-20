Учительница перевела мошенникам миллионы рублей

Учительница московской гимназии перевела мошенникам более шести миллионов рублей. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, злоумышленники позвонили 27-летней девушке и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что специалисты кредитной организации зафиксировали подозрительные операции с ее счетом. Москвичке рекомендовали перевести все средства на временный счет и подождать, чтобы мошенники «успокоились».

Учительница обратилась в отделение банка и перевела звонившим сумму в размере 6 350 000 рублей. Впоследствии она зашла в мобильное приложение и обнаружила, что с ее счета также списаны 36 тысяч рублей. Так, общая сумма ущерба составила 6 386 000 рублей.