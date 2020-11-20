Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео 

В здании Главного управления Росгвардии , расположенного на улице в Москве , произошел пожар. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале Life SHOT. По некоторым данным, возгорание возникло в подвале базы ОМОН.

Сообщается, что сотрудники Росгвардии были экстренно эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас у здания находятся несколько пожарных расчетов находятся. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на юге столицы загорелся трамвай. Все произошло на конечной остановке «Нагатинский затон», пассажиров в момент ЧП в салоне транспортного средства не было.