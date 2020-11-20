Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
В здании Главного управления Росгвардии, расположенного на улице в Москве, произошел пожар. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале Life SHOT. По некоторым данным, возгорание возникло в подвале базы ОМОН.
Сообщается, что сотрудники Росгвардии были экстренно эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас у здания находятся несколько пожарных расчетов находятся. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее на юге столицы загорелся трамвай. Все произошло на конечной остановке «Нагатинский затон», пассажиров в момент ЧП в салоне транспортного средства не было.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Росгвардия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео
00:19
Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение