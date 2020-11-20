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В Москве задержали лжесвященника, собиравшего деньги на лечение ребенка 

Москва24 и ещё 2 56 минут назад
В Москве задержали лжесвященника
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полиция Мещанского района задержала мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Москве Елизавету Грибакину.
Она рассказала, что в полицию обратилась 63-летняя москвичка. Горожанка сообщила, что ей на мобильный позвонил мужчина и представился священнослужителем. Мошенник рассказал о сборе денег для срочной операции девочке, попросил перевести средства на банковскую карту.
Женщина перевела деньги злоумышленнику, однако потом позвонила в храм и узнала, что никаких сборов средств не ведется. Еще одной жертвой мошенников стала 56-летняя жительница столицы.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Пушкаревом переулке задержали подозреваемого — 20-летнего жителя столицы", — сообщила Грибакина.

Она отметила, что мужчина не является священнослужителем, а полученными обманным путем средствами молодой человек воспользовался по своему усмотрению. Подозреваемого арестовали, проверяется его причастность к другим преступлениям.
Ранее Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ представил на своем сайте перечень сетевых лжесвященников. В разделе пользователи смогут найти данные о людях, которые выдают себя в Сети за священнослужителей.
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