Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге

Конфликт из-за маски в петербургской маршрутке закончился трагедией. Момент его начала запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в салоне общественного транспорта. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как 53-летний мужчина обращается к молодой паре с призывом надеть маски. После этого началась словесная перепалка, в ходе которой мужчина наносит удар своему оппоненту по голове. Затем оба они выходят из автобуса.