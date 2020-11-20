Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге

Алевтина Жаркова
23 минуты назад
Конфликт из-за маски в петербургской маршрутке закончился трагедией. Момент его начала запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в салоне общественного транспорта. Запись публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как 53-летний мужчина обращается к молодой паре с призывом надеть маски. После этого началась словесная перепалка, в ходе которой мужчина наносит удар своему оппоненту по голове. Затем оба они выходят из автобуса.
На улице пассажиры продолжили выяснять отношения, и один ударил другого ножом. От полученных ранений потерпевший скончался. Как выяснили следователи, погибший был заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Подозреваемый задержан – им оказался 40-летний житель Оренбургской области, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.
Происшествия,Криминал,Видео,Санкт-Петербург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители