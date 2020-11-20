Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге

Конфликт из-за маски в петербургской маршрутке закончился трагедией. Момент его начала запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в салоне общественного транспорта. Запись публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как 53-летний мужчина обращается к молодой паре с призывом надеть маски. После этого началась словесная перепалка, в ходе которой мужчина наносит удар своему оппоненту по голове. Затем оба они выходят из автобуса.
На улице пассажиры продолжили выяснять отношения, и один ударил другого ножом. От полученных ранений потерпевший скончался. Как выяснили следователи, погибший был заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Подозреваемый задержан – им оказался 40-летний житель Оренбургской области, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.