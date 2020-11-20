В российской школе на детей рухнул потолок

Архангельске двое детей получили травмы после того, как во время занятия в школе на них упал потолок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учебного заведения Ольгу Уткину.

Инцидент произошел днем 20 ноября в школе №22. Во время урока в десятом классе обрушился потолок. В результате куски штукатурки упали одному мальчику на голову, девочке, сидевшей с ним за одной партой, — на плечо. Дети для осмотра были доставлены в травматологическое отделение детской больницы.

Уткина отметила, что в настоящее время в школе идет ремонт кровли. Само здание было построено в 1936 году.