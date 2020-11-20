Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В одной из школ Архангельска на детей упал потолок 

Свободная пресса и ещё 2 3 часа назад
В российской школе на детей рухнул потолок
Фото: РИА Новости
В Архангельске двое детей получили травмы после того, как во время занятия в школе на них упал потолок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учебного заведения Ольгу Уткину.
Инцидент произошел днем 20 ноября в школе №22. Во время урока в десятом классе обрушился потолок. В результате куски штукатурки упали одному мальчику на голову, девочке, сидевшей с ним за одной партой, — на плечо. Дети для осмотра были доставлены в травматологическое отделение детской больницы.
Уткина отметила, что в настоящее время в школе идет ремонт кровли. Само здание было построено в 1936 году.
Видео дня. Футболисту Тарасову собирают деньги на алименты бывшей жене
Свободная пресса: последние новости
Не дошёл до дома всего 200 метров: стали известны подробности похищения мальчика под Владимиром Не дошёл до дома всего 200 метров: стали известны подробности похищения мальчика под Владимиром Названа причина аварии на норильской ТЭЦ Названа причина аварии на норильской ТЭЦ Арестован мэр Томска Арестован мэр Томска
Происшествия , Архангельск , Архангельская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение