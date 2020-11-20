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Момент смертельного ДТП с автобусом в Москве попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Москвы погибли два человека. Авария произошла на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в рейсовый автобус. Известно также, что водитель машины не поменял летнюю резину на зимнюю.
Ранее в связи с гололедицей Центр организации дорожного движения настоятельно не рекомендовал столичным водителям выезжать на дороги на летней резине.
Происшествия , Видео
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