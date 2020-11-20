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Россияне отравились антисептиком: есть погибшие 

Алиса Селезнёва 10 минут назад
Россияне отравились антисептиком: есть погибшие
Фото: ТАСС
Три человека погибли, еще трое находятся в коме после отравления антисептическим средством в Таттинском районе Якутии. Об этом сообщило СУ СКР по региону.
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