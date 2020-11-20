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Появилось видео с мазутом в Авачинской бухте 

Вадим Дроздов 49 минут назад
На Камчатке местные жители заметили, что из-под земли вдоль побережья Тихого океана сочится "что-то черное". Оказалось, что это мазут. Вероятная причина новой экологической катастрофы может находится в заброшенной промзоне, где хранятся цистерны с мазутом. Скорее всего произошла утечка и мазут начал впитываться в почву. Ранее в июне 2020 года на Камчатке уже было обнаружено мазутное пятно неподалеку от Вилючинска. Тогда ВРИО губернатора Камчатки Владимир Солодов в своём телеграм-канале сообщил, что расследование по источнику загрязнения уже проводится, подключены правоохранительные органы. Все необходимые мероприятия проходят под его личным контролем.
Происшествия , Видео , Владимир Солодов , МВД
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