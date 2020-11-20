Россияне отравились антисептиком и умерли

Три человека, по предварительным данным, умерли в результате отравления антисептическим средством в Таттинском районе Якутии, организована проверка. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Якутии.
"Предварительно установлено, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства, погибло трое лиц, ряд граждан находится в учреждении здравоохранения", — говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о защите прав потребителей.
По информации пресс-службы Минздрава региона, еще шестерым оказана экстренная медицинская помощь. Они находятся в центральной районной больнице Таттинского района.
"В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме. Утром 20 ноября вылетел санитарный рейс для эвакуации в Якутск", — добавили в министерстве.