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В Якутии три человека умерли в результате отравления антисептиком 

ТАСС 21 минуту назад
Россияне отравились антисептиком и умерли
Фото: ТАСС
Три человека, по предварительным данным, умерли в результате отравления антисептическим средством в Таттинском районе Якутии, организована проверка. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Предварительно установлено, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства, погибло трое лиц, ряд граждан находится в учреждении здравоохранения", — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о защите прав потребителей.
По информации пресс-службы Минздрава региона, еще шестерым оказана экстренная медицинская помощь. Они находятся в центральной районной больнице Таттинского района.

"В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме. Утром 20 ноября вылетел санитарный рейс для эвакуации в Якутск", — добавили в министерстве.

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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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