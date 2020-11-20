Россияне отравились антисептиком и умерли

"В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме. Утром 20 ноября вылетел санитарный рейс для эвакуации в Якутск", — добавили в министерстве.