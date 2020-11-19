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Обвиняемая в убийстве двоих детей москвичка признала вину

Газета.Ru
1 час назад
Москвичка А.Л. Джантураева, обвиняемая в убийстве собственных двух малолетних детей, признала свою вину и раскаялась в содеянном. Об этом сообщает НТВ.
Убившая двоих детей москвичка признала вину
Фото: ТАССТАСС
По словам 25-летней девушки, она приняла решение об убийстве спонтанно.
Как сообщалось, Останкинский суд Москвы арестовал женщину до 17 января. Ранее стало известно, что вечером 17 ноября в квартире жилого дома на улице Тайнинской обнаружили тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками асфиксии. В квартире также находилась их мать. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье "убийство двух малолетних". Москвичку задержали, в ходе допроса она полностью признала свою вину в совершении преступления.
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