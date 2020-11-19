В центре Москвы мужчина обстрелял таксиста

Сотрудники полиции задержали москвича, который обстрелял таксиста в центре столицы из-за места на парковке. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве

"Таксист припарковал машину в Оружейном переулке в ожидании клиента. В это время к нему подъехал автомобиль, в котором находились женщина с мужчиной, они выразили недовольство тем, что таксист неправильно припарковался, — рассказали в пресс-службе. — Позже на Новослободской улице таксиста догнал этот же автомобиль, водитель которого через открытое окно выстрелил несколько раз".

В результате 25-летний таксист получил огнестрельное ранение грудной клетки, он обратился в больницу за медицинской помощью, позже написал заявление в полицию. Стрелявшего удалось задержать на Ангарской улице, им оказался 38-летний житель столицы.

"Он выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, на данное оружие у него имеется разрешение", — уточнили в главке.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.