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В центре Москвы мужчина обстрелял таксиста из-за парковки 

ТАСС и ещё 1 58 минут назад
В центре Москвы мужчина обстрелял таксиста
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали москвича, который обстрелял таксиста в центре столицы из-за места на парковке. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Таксист припарковал машину в Оружейном переулке в ожидании клиента. В это время к нему подъехал автомобиль, в котором находились женщина с мужчиной, они выразили недовольство тем, что таксист неправильно припарковался, — рассказали в пресс-службе. — Позже на Новослободской улице таксиста догнал этот же автомобиль, водитель которого через открытое окно выстрелил несколько раз".

В результате 25-летний таксист получил огнестрельное ранение грудной клетки, он обратился в больницу за медицинской помощью, позже написал заявление в полицию. Стрелявшего удалось задержать на Ангарской улице, им оказался 38-летний житель столицы.

"Он выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета, на данное оружие у него имеется разрешение", — уточнили в главке.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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