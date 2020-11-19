Адвокат Меня оценил наложенные судом запреты

Адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, считает наложенные на его подзащитного судом запреты чрезмерными. Об этом он сказал изданию "Подъем".
Юрист заявил, что вопрос возможного обжалования меры пресечения его клиенту пока не решен.
"Здесь окончательное решение за Михаилом Александровичем. Но ограничения мы считаем чрезмерными, вне всякого сомнения", — сказал Мусаев.
По словам защитника, "никакой необходимости в них не было". Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил обвинение Меню в растрате 700 млн руб. (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сам Мень отрицает свою вину и называет все "недоразумением".