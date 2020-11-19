В российской школе случилась трагедия

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Архангельске во время школьной перемены скончался учащийся.

По предварительным данным, у школьника на перемене внезапно ухудшилось состояние и остановилось сердце.

«Проведённые реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли», — подчеркнули в СК.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».