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СК возбудил дело после смерти школьника на перемене в Архангельске 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
В российской школе случилась трагедия
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Архангельске во время школьной перемены скончался учащийся.
По предварительным данным, у школьника на перемене внезапно ухудшилось состояние и остановилось сердце.

«Проведённые реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли», — подчеркнули в СК.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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Происшествия , СКР , Архангельск , Архангельская Область
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