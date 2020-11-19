Кровь повсюду: бойцовые собаки растерзали россиянина 

Башкирии стаффордширский терьер и питбультерьер растерзали 24-летнего мужчину, сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия произошла в городе Октябрьский. Погибший был хозяином стаффордшира и согласился присмотреть за собакой своей подруги. Мужчина и два бойцовых пса находились в квартире.

По предварительной версии, собаки подрались, и молодой человек попытался их разнять, тогда они переключились на него. Соседи услышали кричи и вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина уже был мертв. Он погиб от множественных рваных ран. Чтобы усмирить агрессивных псов, полицейским пришлось применить оружие.

По словам соседей, вся квартира была буквально залита кровью.

«Рамблер» писал, что ранее в Бурятии собака, сидевшая на цепи, загрызла ребенка. Известно, что девочка гуляла во дворе частного дома и слишком близко подошла к собаке. Животное накинулось на нее. Пса оттащили, девочку отвезли в центральную районную больницу, однако медики спасти ее не смогли.