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Аудитора Счётной палаты Меня доставили в суд 

RT на русском 1 час назад
Михаила Меня доставили в суд
Фото: РИА Новости
Аудитора Счётной палаты, экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня доставили в Басманный суд Москвы.
Как отмечает РИА Новости, чиновника посадили в клетку в наручниках.
Следователи не стали требовать ареста обвиняемого, а в качестве меры пресечения предлагают избрать «запрет определённых действий».
Ранее стало известно, что Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»).
По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения.
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Происшествия , Михаил Мень , Счетная палата , РИА Новости
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