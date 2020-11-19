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ФСБ начала проверку после скандала со скорыми в Омске 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
ФСБ начала проверку после скандала со скорыми в Омске
Фото: РИА Новости
В Омске сотрудники ФСБ начали проверку в дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест. Об этом в сообщили в пресс-службе управления ведомства по Омской области, передает «Коммерсантъ».
В ведомстве добавили, что никто из сотрудников дирекции не задержан, у них собирают пояснения. Там сообщили ТАСС, что один из тех, кто дает показания — руководитель региональной дирекции Виктор Бабиков. В ФСБ не назвали точную причину проверки.
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В пресс-службе областного Минздрава агентству рассказали, что проверка проводится также в самом министерстве, в ее рамках с должностных лиц берут объяснения. Там уточнили, что дирекция занималась закупками медицинского оборудования и заявили, что Бабикова не задерживали.
27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. После случившегося губернатор Александр Бурков уволил министра здравоохранения области Ирину Солдатову и временно отстранил ее заместителя Анастасию Малову. В региональном Минздраве анонсировали служебное расследование.
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Происшествия , Александр Бурков , Ирина Солдатова , ФСБ , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Омск , Омская Область
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