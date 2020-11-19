Обвиненный в хищениях экс-губернатор Мень в суде попал на видео 

Бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты России Михаила Меня доставили в Басманный суд города Москвы. Сегодня подозреваемому в хищениях 700 миллионов рублей из госбюджета чиновнику изберут меру пресечения.
По версии следствия Михаил Мень на посту регионального руководителя в 2011 году принял несколько нормативных документов, согласно которым 700 миллионов рублей в виде заемных средств перешли предприятию ОАО «Ивановский бройлер». Впоследствии эта денежная сумма была похищена.