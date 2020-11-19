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Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
Останкинский районный суд города Москвы заключил под стражу на два месяца местную жительницу, которая убила собственных детей. В суде Анастасия Джантураева признала свою вину.
Напомним, о преступлении в квартире дома на Тайнинской улице стало известно 17 ноября, когда муж подозреваемой обнаружил там тела двух детей. Во время допроса женщина рассказала следователям, что внезапно решила задушить малышей. А после убийства Джантураева употребляла спиртные напитки.
Подозреваемой предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Под арестом она пробудет до 17 января 2021 года.
Происшествия , Видео , Криминал
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