Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички 

Останкинский районный суд города Москвы заключил под стражу на два месяца местную жительницу, которая убила собственных детей. В суде Анастасия Джантураева признала свою вину.

Напомним, о преступлении в квартире дома на Тайнинской улице стало известно 17 ноября, когда муж подозреваемой обнаружил там тела двух детей. Во время допроса женщина рассказала следователям, что внезапно решила задушить малышей. А после убийства Джантураева употребляла спиртные напитки.

Подозреваемой предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Под арестом она пробудет до 17 января 2021 года.