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Убита школьница: пьяный россиянин расстрелял подростков 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пьяный россиянин расстрелял подростков
Фото: ТАСС
Житель села Барлук Иркутской области застрелил из нарезного карабина «Сайга» 15-летнюю школьницу и тяжело ранил ее 17-летнего знакомого. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Лайф».
По данным источника, инцидент произошел поздно вечером 18 ноября.
Мужчина, который ранее уже был судим, начал стрелять в ходе ссоры. Он убил девушку и ранил в голову 17-летнего парня. Пострадавший находится в коме, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
По данным Telegram-канала Mash, девушка с приятелем и сестрой сама приехала во двор к открывшему стрельбу мужчине. Тот был пьян и в ходе конфликта достал карабин. При этом оружие, скорее всего, принадлежало его умершему отцу.
Как сообщал «Рамблер», в октябре на остановке общественного транспорта в Нижегородской области молодой человек начал стрелять в местных жителей. От ранений скончались трое мужчин, еще три женщины были госпитализированы.
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Происшествия , МВД
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