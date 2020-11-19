Пьяный россиянин расстрелял подростков

По данным источника, инцидент произошел поздно вечером 18 ноября.

Мужчина, который ранее уже был судим, начал стрелять в ходе ссоры. Он убил девушку и ранил в голову 17-летнего парня. Пострадавший находится в коме, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

По данным Telegram-канала Mash, девушка с приятелем и сестрой сама приехала во двор к открывшему стрельбу мужчине. Тот был пьян и в ходе конфликта достал карабин. При этом оружие, скорее всего, принадлежало его умершему отцу.

Как сообщал «Рамблер», в октябре на остановке общественного транспорта в Нижегородской области молодой человек начал стрелять в местных жителей. От ранений скончались трое мужчин, еще три женщины были госпитализированы.