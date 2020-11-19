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«У меня шок»: житель Владивостока рассказал о падении плиты на его машину 

News.ru 1 час назад
Житель Владивостока Александр, автомобиль которого был разбит упавшей с крыши многоэтажного дома плитой, начал праздновать второе рождение, чтобы выйти из стрессового состояния после инцидента.

У меня шок. Я сейчас сижу дома. Никуда не пошёл сегодня, — рассказал он телеканалу «360».

По словам мужчины, в первые мгновения, осознав, что избежал гибели, он кричал и плакал. Его супруга тоже была в шоке от произошедшего.

Плита с крыши, там такая маленькая будочка есть, как из подъезда на крышу выбираться. Её дёрнули, задели, видимо, она и вывалилась, — сделал он предположение о причинах инцидента.

Названа причина падения плиты на машину
Мужчина добавил, что ему жаль разбитую машину. Он пояснил, что приобрёл автомобиль за 600 тысяч рублей совсем недавно, привёл его в порядок, «всю душу вложил».
Александр отметил, что неравнодушные россияне уже начали переводить ему деньги на новую машину. Он получает переводы по 100–200 рублей, и к настоящем времени набралось уже около четырёх тысяч.
Инцидент с падением плиты с крыши девятиэтажки произошёл во Владивостоке утром 19 ноября. Как писал NEWS.ru, этот момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, что владелец машины, чистивший её от снега, еле успел отбежать — он отскочил за секунду до того, как плита расплющила автомобиль. По факту инцидента полиция проводит проверку.
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Происшествия , Видео , Владивосток , Приморский Край
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