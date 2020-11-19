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Няня избила ребенка и насильно запихнула еду в рот 

Павел Тиунов 1 час назад
Няня избила ребенка и насильно запихнула еду в рот
Фото: ТАСС
Сотрудницу детского сада в Комсомольске-на-Амуре уволили после того, как на видео попали ее нетривиальные методы воспитания, сообщает издание «Аргументы и факты. Хабаровск». Няня во время обеда несколько раз ударила маленькую девочку, а затем насильно запихнула ей несколько ложек в рот.
Запись была сделана очевидцем. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, запечатлен обед в группе детского сада. Няня некоторое время наблюдает за воспитанниками, стоя в дверях. Что-то заметив, она подошла к маленькой девочке и отвесила ей подзатыльник и вышла из группы. Вернувшись через несколько секунд, она еще раз ударила ребенка, зажала ее голову рукой и насильно впихнула ей пару ложек в рот. За происходящим спокойно наблюдала другая сотрудница детского сада, которая никак на инцидент не отреагировала.
Журналисты выяснили, что в ролике запечатлена сотрудница детского сада №42, расположенного на улице Магистральной. Директор дошкольного учреждения Елизавета Романова заявила, что раньше за няней подобного поведения никто не замечал.

«Эта сотрудница сразу же была уволена, все виновные наказаны», — заверила она журналистов.

ТАСС сообщает, что следователи возбудили возбудили уголовное дело по факту «ненадлежащего воспитания несовершеннолетнего».
Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Новосибирска пожаловалась полицейским, что воспитательница детского сада тушила о руки ее детей спички и систематически избивала. Педагог обвинение отвергает. Директор детского сада заявила, что родительница мстит за отчисление своих сыновей из дошкольного учреждения.
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Комментарии 1
Происшествия , Елизавета Романова , РЕН ТВ , Аргументы и Факты , ИТАР-ТАСС
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