Няня избила ребенка и насильно запихнула еду в рот 

Все новости на карте

Сотрудницу детского сада в Комсомольске-на-Амуре уволили после того, как на видео попали ее нетривиальные методы воспитания, сообщает издание «Аргументы и факты. Хабаровск ». Няня во время обеда несколько раз ударила маленькую девочку, а затем насильно запихнула ей несколько ложек в рот.

Запись была сделана очевидцем. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, запечатлен обед в группе детского сада. Няня некоторое время наблюдает за воспитанниками, стоя в дверях. Что-то заметив, она подошла к маленькой девочке и отвесила ей подзатыльник и вышла из группы. Вернувшись через несколько секунд, она еще раз ударила ребенка, зажала ее голову рукой и насильно впихнула ей пару ложек в рот. За происходящим спокойно наблюдала другая сотрудница детского сада, которая никак на инцидент не отреагировала.

Журналисты выяснили, что в ролике запечатлена сотрудница детского сада №42, расположенного на улице Магистральной. Директор дошкольного учреждения Елизавета Романова заявила, что раньше за няней подобного поведения никто не замечал.

«Эта сотрудница сразу же была уволена, все виновные наказаны», — заверила она журналистов.

ТАСС сообщает , что следователи возбудили возбудили уголовное дело по факту «ненадлежащего воспитания несовершеннолетнего».

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Новосибирска пожаловалась полицейским, что воспитательница детского сада тушила о руки ее детей спички и систематически избивала. Педагог обвинение отвергает. Директор детского сада заявила, что родительница мстит за отчисление своих сыновей из дошкольного учреждения.