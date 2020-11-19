Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ 

Под Казанью больная лиса напала на школьницу по дороге на урок музыки, об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», опубликовавший соответствующее видео инцидента.

Девочка сумела отбиться от хищника с помощью мешка для обуви. Саму баталию с лесным зверем она сняла на телефон.

Школьница рассказала, что дикое животное вцепилось в ее рюкзак, и тогда она ударила ее несколько раз мешком по морде. После этого она быстро отбежала в сторону и позвонила матери. Животное удалось прогнать. Сама героиня ролика не пострадала.

Ветеринары по видео определили, что лиса была больна, но признаков бешенства они не обнаружили.