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Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Под Казанью больная лиса напала на школьницу по дороге на урок музыки, об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», опубликовавший соответствующее видео инцидента.
Девочка сумела отбиться от хищника с помощью мешка для обуви. Саму баталию с лесным зверем она сняла на телефон.
Школьница рассказала, что дикое животное вцепилось в ее рюкзак, и тогда она ударила ее несколько раз мешком по морде. После этого она быстро отбежала в сторону и позвонила матери. Животное удалось прогнать. Сама героиня ролика не пострадала.
Ветеринары по видео определили, что лиса была больна, но признаков бешенства они не обнаружили.
Происшествия , Видео
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