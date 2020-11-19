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Четыре пожара за сутки в Хакасии: есть жертвы 

Газета.Ru 1 час назад
Четыре пожара за сутки в Хакасии: есть жертвы
Фото: Газета.Ru
Из-за неправильного использования электрооборудования на заводе в Хакасии вспыхнул пожар. В результате погибли четверо строителей, по-видимому, спавших в здании. Это уже четвертый пожар в республике за минувшие сутки.
Главк МЧС по республике Хакасия сообщил о гибели четырех мужчин — причиной их гибели стал ночной пожар. Огонь вспыхнул на частном предприятии — базе по производству древесного угля, передает со ссылкой на управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии ТАСС.
Пожар начался в 6.00 по местному времени (2.00 мск) — возгорание уже ликвидировано. Его площадь составила всего 5 кв. метров.

«По предварительной версии, к пожару привели нарушения при использовании электрооборудования. Причину и обстоятельства гибели устанавливают следственные органы», — отметили в МЧС.

Предприятие, где произошел пожар, находится на промплощадке возле конно-спортивного клуба. В связи с гибелью людей начата проверка СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Хакасии за минувшие сутки произошли еще четыре пожара. В поселке Усть-Абакан вспыхнул жилой дом — тлел пароизоляционный материал и утеплитель. Владелец находился на месте происшествия. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В Аскизском районе республики загорелся дом на берегу живописного озера Баланкуль. К моменту прибытия пожарной бригады дом был полностью охвачен огнем и разрушался. По данным МЧС, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи.
Трагедией ранее обернулся пожар на одном из заводов Казани. Там 10 ноября погибли пять человек. Ликвидируя очаги возгорания, пожарные обнаружили тела мужчин на втором этаже проходной.
За три дня до этого в Самаре на месте пожара в кирпичном здании нашли тела четверых погибших. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
29 октября три человека погибли при пожаре в нежилом помещении в Новосибирске. Огонь уничтожил неэксплуатируемый дощатый барак. Спустя сутки в Горно-Алтайске два человека погибли при пожаре в строящемся здании. Тела погибших пожарные нашли в ходе тушения пожара. Информация о возгорании на улице Петра Сухова поступила в спасательное ведомство поздним вечером. Огонь распространился по внутренним помещениям и крыше здания. Площадь возгорания составила составила 500 кв. метров. Причины возникновения пожара устанавливают дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Алтай и сотрудники следственного комитета.
В том же месяце пожарные обнаружили тела трех человек на месте пожара в нежилом помещении в Ленинском районе Новосибирска. В мае шесть человек погибли в пожаре в Подмосковье. Загорелся частный дом в деревне Дурниха Раменского района. Инцидент был замечен на выскомо уровне — на место происшествия выезжали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и раменский городской прокурор Андрей Данилов, была начата прокурорская проверка.
Некоторые пожары не удается потушить на протяжении нескольких дней. В марте 2020 года в подмосковном Дмитрове более полутора суток тушили пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой. Его площадь составила более 33 тыс. кв. м, обрушилось 25 тыс. кв. м кровли. Внутри склада находилось почти 50 т нефтепродуктов, тушение осложнялось высокой температурой.
Четверо пожарных обратились за медпомощью, по предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.
Иногда в огне гибнут и сами пожарные — трагический случай произошел в 2016 году в Москве. Восемь сотрудников пожарной службы поднялись на крышу горящего здания, чтобы слить 60 литров токсичного аммиака из системы охлаждения. Кровля из-за жара не выдержала и обрушилась. Погибших пожарных посмертно наградили орденами Мужества, их семьи взяло под патронаж МЧС России.
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Происшествия , Статьи , Андрей Данилов , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС
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