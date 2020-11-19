СК попросил арестовать министра Куракина

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куракина Дмитрия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская РИА «Новости».