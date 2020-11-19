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СК попросил арестовать подмосковного министра Куракина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 32 минуты назад
СК попросил арестовать министра Куракина
Фото: СК РФ
Следователи подали в суд ходатайство об аресте зампреда правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куракина Дмитрия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская РИА «Новости».

Она уточнила, что следователи также просят арестовать двух предполагаемых сообщников Куракина.
До этого ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщал, что Куракин сидит в соседней камере в СИЗО с аудитором Счетной палаты Михаилом Менем.
Ранее СМИ сообщали, что Куракина и двух его предполагаемых сообщников задержали в связи с подозрением их в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с военным имуществом — лесами и земельными участками.
Михаила Меня обвиняют в хищении 700 млн рублей. Он был задержан. Его адвокат сообщил, что Мень «не признает вину и считает претензии недоразумением». По словам адвоката, речь в расследовании идет о событиях десятилетней давности.
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Происшествия , Михаил Мень , Дмитрий Куракин , Алексей Мельников , Счетная палата , ФСИН , РИА Новости , Московская область
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