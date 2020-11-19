Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео 

Ставропольском крае мужчина открыл огонь по посетителям кафе из охолощенного автомата.

Сначала местный житель Георгиевска устроил в питейном заведении скандал и поругался с тремя другими посетителями. Но в ходе конфликта, по всей вероятности, ему не хватило словесных аргументов. Через некоторое время он отошел к своей машине и вернулся уже с оружием в руках.

Мужчина выстрелил в потолок и в сторону своих оппонентов. После этого он покинул кафе и заперся в собственном автомобиле. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.