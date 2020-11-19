Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Ставропольском крае мужчина открыл огонь по посетителям кафе из охолощенного автомата.
Сначала местный житель Георгиевска устроил в питейном заведении скандал и поругался с тремя другими посетителями. Но в ходе конфликта, по всей вероятности, ему не хватило словесных аргументов. Через некоторое время он отошел к своей машине и вернулся уже с оружием в руках.
Мужчина выстрелил в потолок и в сторону своих оппонентов. После этого он покинул кафе и заперся в собственном автомобиле. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
01:26
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
Происшествия
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
01:07
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
Общество
Беженцы прибыли в Степанакерт и попали на видео
00:41
Беженцы прибыли в Степанакерт и попали на видео
Армия
Работа миротворцев в Карабахе попала на видео
01:54
Работа миротворцев в Карабахе попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение