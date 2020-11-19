Жером объяснил нападение с ножом на гостей Петербурга

Задержанный по подозрению в разбое фехтовальщик Дмитрий Круглов , известный как Жером, объяснил нападение с ножом на двух гостей Петербурга — граждан Азербайджана , которые были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает «Фонтанка».

Свою версию произошедших событий он рассказал своему другу Вадиму Петрову , который изложил ее в петиции на сайте Change.org с требованием освободить задержанного товарища.

Жером утверждает, что азербайджанцы сами на него напали, а он «отбивался как мог». Они подошли к нему на улице с вопросом «Закурить не найдется?» и стали «навязываться с типа дружескими объятиями», говоря ему «Эй, братан». Петербуржец хотел уйти, но обнаружил, что в кармане нет его телефона. «Я понял, что полезли обниматься не просто так, потребовал вернуть телефон. Они пошли в отказ, что ничего не брали, и завязалась потасовка», — объясняет он. По его словам, во время драки он пустил в ход штакетину и нож и впопыхах забрал два телефона, не разобрав какой его, и побежал домой. Он не стал обращаться в полицию, выяснив, что на месте потасовки не было камер видеонаблюдения.