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Фехтовальщик Жером объяснил нападение с ножом на гостей Петербурга 

Lenta.ru 2 часа назад
Жером объяснил нападение с ножом на гостей Петербурга
Фото: change.org
Задержанный по подозрению в разбое фехтовальщик Дмитрий Круглов, известный как Жером, объяснил нападение с ножом на двух гостей Петербурга — граждан Азербайджана, которые были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает «Фонтанка».
Свою версию произошедших событий он рассказал своему другу Вадиму Петрову, который изложил ее в петиции на сайте Change.org с требованием освободить задержанного товарища.
Жером утверждает, что азербайджанцы сами на него напали, а он «отбивался как мог». Они подошли к нему на улице с вопросом «Закурить не найдется?» и стали «навязываться с типа дружескими объятиями», говоря ему «Эй, братан». Петербуржец хотел уйти, но обнаружил, что в кармане нет его телефона. «Я понял, что полезли обниматься не просто так, потребовал вернуть телефон. Они пошли в отказ, что ничего не брали, и завязалась потасовка», — объясняет он. По его словам, во время драки он пустил в ход штакетину и нож и впопыхах забрал два телефона, не разобрав какой его, и побежал домой. Он не стал обращаться в полицию, выяснив, что на месте потасовки не было камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел 15 ноября. Прибывший наряд полиции нашел на месте преступления двоих пострадавших 44 и 52 лет. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями живота и бедер. Напавшего на них они описали как длинноволосого блондина в пуховике. Возбуждено дело о разбое. Вечером 18 ноября оперативники задержали подозреваемого. Им оказался кузнец, реконструктор и фехтовальщик, известный как Жером. В результате обыска у него изъяли маузер, пару мушкетов, порох и 192 единицы холодного оружия, большая часть из которых шпаги, которые были выкованы им самим.
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Происшествия , Дмитрий Круглов , Вадим Петров , Азербайджан , Санкт-Петербург
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